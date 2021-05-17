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Medya

Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor!

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan "Onur Ünlü çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" dedi

17 Mayıs 2021 00:00

Leyla ile Mecnun, Onur Ünlü yönetmenliğinde yeniden sete giriyor. Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını söyledi.

Burak AksakAhmet Mümtaz TaylanOnur ÜnlüLeyla ile Mecnun
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