'Leyla ile Mecnun' dizisinin davası sonuçlandı

"Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde kavga iddiaları nedeniyle açılan davada karar açıklandı. Karara göre, oyuncular, Ushan Çakır, Ezgi Asaroğlu'nu yaraladığı gerekçesiyle 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

Dha'da yer alan habere göre, Çakır'ın sabıkasız oluşunu ve duruşmada Ezgi Asaroğlu'ndan özür dilemesini göz önüne alan hakim hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Dizi setinde çıkan kavgaya ilişki dava, İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya oyuncular sanık Beste Bereket, müşteki sanık Ushan Çakır, müşteki sanık Ezgi Asaroğlu ve tarafların avukatları katıldı.

'Boğazını sıktı, yerlerde sürükledi'

Duruşmada Ezgi Asaroğlu’nun avukatı Hulusi Gürbüz, Beste Bereket’in azmettirmesi sonucu Ushan Çakır’ın müvekkiline saldırıp boğazını sıktığı, saçlarından tutup yerde sürüklediğini ve bu nedenle cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Bereket’in avukatı ise, savunmasında müvekkilinin sanık Çakır’ı azmettirmediğini ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti.



'Beraat talebi'



Sanık Çakır’ın avukatı Selim Kurt ise, müvekkilinin Asaroğlu'nun çenesine eli ile dokunduğunu ve bunun vücuda zarar verecek bir hareket olmadığını, bu nedenle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

'Ölümden döndüm, cezalandırılmalarını istiyorum'

Müşteki sanık Asaroğlu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben Ushan’a hakaret etmedim. Bana yapılan eylem nedeniyle psikolojim bozuldu. Ölümden döndüm. Cezalandırılmalarını istiyorum”dedi. Sanık Beste Bereket ise suçsuz olduğunu söyleyip beraatini talep etti.

'Olay Ezgi’nin tahriki ile oldu'

Bir diğer müşteki sanık Çakır söz alarak, “Ben öncelikle Beste’nin beni azmettirmediğini belirtmek istiyorum. Ayrıca olay Ezgi’nin tahriki ile oldu. Üzgünüm böyle bir olayın yaşanmaması gerekirdi. Hakkımda beraat kararı verilmeyecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Ezgi Asaroğlu ‘Hakaret’ suçlamasından beraat etti

Savunmaların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, Asaroğlu’nun, sanık Çakır’a hakaret içeren sözleri söylediğine ilişkin delil bulunmadığından Asaroğlu’nun beraatine karar verdi.

Beste Bereket ‘Azmettirme' suçundan beraat etti

Sanık Bereket’in, Ushan Çakır’ı Ezgi Asaroğlu’nu yaralamaya azmettirmesi yönünde iddiadan başka kanıt bulunmadığını belirten mahkeme, Bereket’in bu suçtan beraatine karar verdi.

Ushan Çakır, 'Yaralama' suçundan ceza aldı

Çakır’ın ise, Asaroğlu’nu yaralama suçunu sabit gördüğünden 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çakır’ın sabıkasız oluşu ve duruşmada Asaroğlu’ndan özür dilemesini göz önüne alarak bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Sette kavga yargıya taşınmıştı



Davaya konu olan kavga iddiaya göre, dizi setinde oyuncular Ushan Çakır ve Ezgi Asaroğlu tartışması ile başladı. Tartışmanın ardından Çakır’ın, Asaroğlu’na saldırdığı belirtildi.

Oyuncu Ushan Çakır’ın daha önce aynı dizide rol alan Beste Bereket ile aşk yaşadığı ve kavganın da Ezgi Asaroğlu’nun, Beste Bereket’e Çakır hakkında olumsuz şeyler söylemesinden kaynaklandığı iddia edildi. Olayın ardından iddialar yargıya taşınmıştı,