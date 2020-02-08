Leyla Güven'den sanatçılara 'Grup Yorum' çağrısı: Helin ve İbrahim'i yaşatalım

HDP Milletvekili Leyla Güven, ölüm orucu eyleminin 223'üncü gününde olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i ziyaret etti. Güven, Ahmet Kaya’nın maruz bırakıldığı durumu hatırlatarak, sanatçıları harekete geçmeye çağırdı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, ölüm orucunun 233’üncü gününde olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i Sarıyer’deki Direniş Evi’nde ziyaret etti. Bölek’in yanı sıra ailesi ve arkadaşlarıyla da görüşen Leyla Güven, dayanışma mesajı verdi. Leyla Güven de daha önce 7 Kasım 2018 tarihinde başladığı ve 200 gün devam ettirdiği açlık grevi eylemi yapmıştı

Tutuklu bulunduğu Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eyleminin 236’ncı gününde. Açlık grevini 213’üncü gününde ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek’in eylemi de 233’üncü gününde.

Grup Yorum’un uzun yıllardır muhalif bakış açısıyla devrimci müzik yaptığını, bu nedenle kurulduğu günden bu yana baskı altında olduğunu hatırlatan Güven, özellikle OHAL sonrası sanatlarını özgürce icra edememe noktasına geldiğini söyledi.

"Helin’in sesini benim de bir yerlere ulaştırmam gerektiğini düşündüm"

Konserleri engellenen grubun, bu talimatın bizzat İçişleri Bakanlığı eliyle verildiğini şeklinde beyanları olduğunu aktaran Güven, “Müzikle var olduklarını ve seslerini böyle duyurmak istediklerini söylediler. Bunun için mücadele ettiklerini ve ölüm orucuna girdilerini anlattı. Helin ile görüştük. Cezaevinde ölüm orucunda olan diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in de 14 Şubat’ta mahkemesi var. Helin’in her gün biraz daha ölüme yaklaştığını gördüm. Güçlü bir empati kurduk ellerimizi tutarken. Keşke bir şey olsa ve Helin ve İbrahim’i hayatta tutabilsek. Ziyaretimden Helin, ailesi ve arkadaşları çok mutlu oldu. Bu ziyaret benim onlar için bir şeyler yapma azmimi de artırdı. Helin’in sesini benim de bir yerlere ulaştırmam gerektiğini düşündüm. Bir insan eğer talebi için bedenini ortaya koymuşsa herkesin buna saygı duyması lazım. En değerli varlıklarını özgür bir sanat için ortaya koyuyorlar. Bu kadar insani bir talep” dedi.

"Helin ve İbrahim'i yaşatalım"

Ziyaretin dayanışma açısından önemli olduğunu dile getiren Güven, yurtiçi ve yurt dışındaki sanatçılara özellikle daha büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Özellikle sanatçıların bu konuda en büyük hassasiyeti göstermesini istiyorum. Çünkü ortada bir Ahmet Kaya örneği var. O dönem sanatçılar iyi bir sınav veremedi. Şimdi bir fırsat var, onların sesi ve müziğiyle seslerini ulaştırabilmesi için bir şeyler yapılmalı. Helin ile İbrahim’i yaşatmak için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor” çağrısı yaptı.

Grup Yorum'un talepleri

Grup Yorum üyeleri, tutuklu üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle önce açlık grevine başlamış, ardından eylemi ölüm orucuna dönüştürmüştü. (MA)