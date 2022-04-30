T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak

Leyla Gencer; Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez konser verdi

30 Nisan 2022 12:32

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın dünyaca tanınmış sopranolarından Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs saat 20.00'de gerçekleştirilecek anma konserinde Giuseppe Verdi'nin "Macbeth", "La Forza del Destino" ve "Don Carlo", Amilcare Ponchielli'nin "La Gioconda", Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" ve "Tosca", Francesco Cilea'nın "Adriana Lecouvreur" ve Umberto Giordano'nun "Andrea Chenier" operalarından aryalar seslendirilecek.

"La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez konser verdi.

Seçkin opera sahnelerinde ve resitallerinde dinleyiciler tarafından beğeni kazanan Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamıştı.

leyla genceroperaistanbul devlet opera ve belasimacbethdon carlo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24