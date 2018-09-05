Leyla Gencer 'Primadonna ve Yalnızlık' sergisiyle anılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 20’inci yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’i ölümünün 10. yılında özel etkinliklerle anacak.

Küratörlüğünü Prof. Yekta Kara’nın üstlendiği ‘Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık’ başlıklı sergi, Borusan Müzik Evi’nde, 11 Eylül’de kapılarını açacak. Prof. Yekta Kara, Leyla Gencer’in kişisel eşyaları ile sanatçının yaşamının farklı kesitlerinden kayıtlarla hazırladığı özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.

İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlen 9’uncu Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisi ise 23 -28 Eylül arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Senaryosunu Zeynep Oral’ın yazdığı, Selçuk Metin’in yönetmenliğindeki Leyla Gencer belgeseli ise yıl sonunda izleyicilerle buluşacak.