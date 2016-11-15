Lewis Hamilton meydan okudu: En iyi pilot benim

Formula 1'de takım arkadaşı Nico Rosberg ile büyük bir şampiyonluk rekabetine giren Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix’sinde gösterdiği performansla Formula 1'in en iyi pilotu olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Son 3 yarışta birinciliği kimseye kaptırmayan ve sürücüler klasmanının lideri Rosberg'in üstünde ciddi bir baskı kuran Britanyalı pilot, şu ana kadar gösterdiği performansla Formula-1'deki en iyi pilot olduğunu kanıtladığını savundu.



Takım arkadaşı Rosberg'le aynı aracı kullandığını hatırlatan Hamilton; "Nico da dahil olmak üzere herkesi geride bırakmaktan çok memnunum. Nico elinden gelenin en iyisini yapmasına karşın beni geçemiyor" diye konuştu.



Üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü şampiyonluğunu kovalayan Hamilton, bu sezonun başında yaşadığı şanssızlıklar yüzünden Rosberg'in gerisine düştüğü, performansında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.



İki Mercedes pilotu Nico Rosberg ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk düğümünü çözecek Abu Dhabi Grand Prix'si 27 Kasım'da koşulacak.