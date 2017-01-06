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Levent Üzümcü ile Ebru Üzümcü boşandı

Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor

06 Ocak 2017 10:57

Tiyatrocu Levent Üzümcü ve aile terapisti Ebru Üzümcü’nün 20 yıllık evliliklerini geçen kasımda noktaladığı, çiftin tek celsede boşandığı ortaya çıktı.

1997 yılında evlenen, Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve Levent Üzümcü’nün sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Çift, 20 yıllık evliliği geçen kasımda tek celsede noktaladı.

Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.

İkilinin yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri konuşuluyor.

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