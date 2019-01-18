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Kültür-Sanat

Levent Üzümcü: Bazıları gerçek sanatçı, bazıları konformist

"Ertesi gün hangi ihaleden ne kapacağını hesaplayacak diye söylenileni sahneleyene sanatçı diyemeyiz"

18 Ocak 2019 14:00

Tiyatrocu Levent Üzümcü, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Çarşamba Sohbetleri'ne katıldı.  Üzümcü, sanatçıların topluma karşı sorumlulukları olduğunu vurguladı. Sanatçının iki türü olduğunu söyleyen Üzümcü, biri "gerçekten sanatçı, diğerleri konformisttir." yorumunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, sanatçının topluma karşı sorumluluklarının olduğunu da belirten Levent Üzümcü, "İlk insandan beri sanat ve tiyatro vardır. Ancak seçimleri insanı sanatçı yapar. Sanatçı eleştiriseldir, sanatçı toplumcudur, şimdi 2 tür var. Birileri gerçekten sanatçı, oyunları sansürlenen, oynatılmayan, doğruları savunan. Diğerleri konformist. Onlara sanatı denemez. Birileri mutlu olsun diye, ertesi gün hangi ihaleden ne kapacağını hesaplayacak diye söylenileni sahneleyene sanatçı diyemeyiz, onlar olsa olsa konformisttir." ifadelerini kullandı. 

 

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