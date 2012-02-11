Levent Tüzel: Tinerci gençlik bozuk sistemin ürünü değil mi?

Hülya Karabağlı-T24

İstanbul bağımsız milletvekili Levent Tüzel, "dindar nesil" tartışmasına neden olan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Eski milli görüşçü, şimdi muhafazakâr demokrat etiketli Başbakan’a sormak gerekir; “tinerci gençlik” bu bozuk sistemin ürünü değil midir” dedi.

Tüzel, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

Aslında yapılmak istenen; yetiştirilmek istenen nesil nasıl bir nesildir?Emperyalist işgal ve müdahale planlarına; komşu ülkelerin rejimlerini değiştirmeye soyunmaya itiraz etmeyen bir gençlik olsun,Çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı bir toplum gerçekliğine sırtına dönmüş, bir işaretle meydanlara salınacak, tekçi, ırkçı, milliyetçi bir gençlik olsun,Eğitimde ayrımcılık ve adaletsizliğe; şifre, sınav, yolsuzluklara ses çıkarmayan, boyun eğen bir gençlik olsun,Fabrika ve atölyelerde ağır, örgütsüz çalışma ve yoğun emek sömürü koşullarına ses çıkarmayan, buna da şükür diyen bir gençlik olsun,İsteniyor ki, son örnekleri diyebileceğimiz; üniversite yönetiminin seçimle belirlenmesini istediği için disiplin soruşturmasına uğrayan MÜ öğrencisi Mikail Boz, ya da yazdığı yazı nedeniyle 11 ay hapis cezası alan KTÜ öğrencisi Gizem Görmez gibi hak arayan gençler olmasın.