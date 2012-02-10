Diyanet İşleri Başkanı Görmez dindarlığın tanımını yaptı

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Dindar nesiller yetiştireceğiz" açıklamasının ardından çıkan tartışmalarla ilgili twitterdan açıklama yaptı. Görmez, “Dindarlık, yaratıcıya saygılı, yaratıklara şefkatli ve merhametli olmaktır. Dindarlık; tevazudur, muhabbettir; husumet ve kibir değildir” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in dindarlığı tanımladığı diğer twitleri ise şöyle:



“Dindarlık, herkesin iman, hikmet ve hakikat denizinden avuçlayıp içebildiğidir. Ummânın kendisi değildir. Dinin bizatihi kendisi hiç değildir.



Dindarlık; yaratıcıya, kendimize, bütün insanlara ve bütün evrene karşı dürüst, adil, ahlaklı ve samimi olmaktır.



Dindarlık, başkasını aşağı, hor, hakir görmek değildir. Dindarlık, dinî darlık, bağnazlık, ötekini tanımamak hiç değildir.



Dindarlığın en temel ilkesi, içtenlik ve samimiyettir. Sanal, görsel ve gösterişçi dindarlık, gerçek dindarlık değildir.



Dindarlık, yaratıcıya saygılı, yaratıklara şefkatli ve merhametli olmaktır. Dindarlık; tevazudur, muhabbettir; husumet ve kibir değildir.”