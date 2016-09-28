Levent Kırca'nın mezarı böyle olacak

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu "Levent Kırca'nın mezarı bakımsız" iddialarıyla ilgili olarak "Mezarın neden yapılmadığını soranlara öncelikle şunu söyleyeyim; cenaze defnedildikten sonra mezarın oturması, toprağın çökmesi için en az 10-12 ay beklenir" dedi. Kırca'nın eşi Aslı Çetiner'in mezar yapımı için mimar Erhan İşözen ile anlaştığını aktaran Semercioğlu, anıt mezarın çizimlerini yayımladı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Levent Kırca'nın mezarı" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Levent Kırca'nın mezarının neden yapılmadığını soranlara öncelikle şunu söyleyeyim; cenaze defnedildikten sonra mezarın oturması, toprağın çökmesi için en az 10-12 ay beklenir...

Eğer bu süreden önce mezar yaptırırsanız, toprakla birlikte mezar taşları da çökebilir, mezarlık zarar görür...

Bu yüzden “Vah yazık, ustayı unuttular, sahip çıkmadılar, bir mezar bile yapmadılar” demek ailesine yapılmış bir büyük haksızlık...

Ben bunları düşünürken, telefonum çaldı... Arayan, Levent Kırca’nın hayattayken “eşim” dediği Aslı Çetiner’di... Amerika’dan arıyordu ve çıkan haberlere isyan ediyordu...

“Cengiz Bey işin doğrusunu siz yazarsınız” diyerek başladı anlatmaya...

Mezar yaptırmak için bir yıl bekleme detayını verdikten sonra, Levent Kırca’nın mezarı için mimar Erhan İşözen’le anlaştıklarını, İşözen’in bu proje üzerinde üç aydır çalıştığını söyledi...

Mezarı yaptırmaya başkalarının talip olduğunu hatırlatınca, iyice sinirlendi Aslı Hanım...

“Ne münasebet efendim, benim dışımda Levent’in mezarını yaptırmaya kim cüret edebilir?

Orası benim parasını ödeyip, tapusunu aldığım bir mezarlık.

Tapusu bende olan bir yerin üzerine kim nasıl mezarlık yaptırabilirmiş?

Aylardır hazırlıkları sürüyor, Levent Kırca’ya layık bir mezarlık en kısa sürede yapılacak oraya” dedi...

“Levent Kırca’nın 1. ölüm yıldönümü olan 12 Ekim’e yetişir mi?” diye sordum...

“O tarihe yetişeceğini sanmıyorum çünkü bildiğim kadarıyla tasarım aşaması devam ediyor” yanıtını verdi Aslı Hanım...

Mimar Erhan İşözen’le konuşmak ve çizimleri almak istediğimi söyleyince de İşözen’in telefon numarasını gönderdi bana...



Mimar İşözen:

İnşaatı 2-3 haftaya başlar...

Ortaköy Meydanı, Levent Meydanı gibi İstanbul’un pek çok yerine imzasını atan ünlü mimar Erhan İşözen’in çıkan polemiklerden haberi bile yoktu...

Daha önce Aysel Gürel, Semih Balcıoğlu gibi ünlü isimlerin mezarlıklarını tasarlamış bir isim İşözen...

“Bizim meslekte, ‘mezarlık tasarlamaya başladın mı bittin demektir’ derler ama ben sevdiğim insanların mezarlarını yapmaya devam ediyorum” dedi...

Düsseldorf’ta büyük bir binanın tasarımı üzerinde çalıştığı için Levent Kırca’nın mezarıyla ilgili haberleri duymamıştı...

“Bunları söyleyenler büyük haksızlık yapıyor çünkü üç aydır Levent Kırca’nın mezarı üzerine çalışıyoruz” dedi...

“Öyleyse çizimleri vardır, gönderir misiniz bana” dedim...

“Hemen” dedi Erhan Bey, gerçekten de 5 dakika sonra mail’imdeydi Levent Kırca’nın mezarlık projesi... Üç ay süren çizim aşamasından sonra önümüzdeki haftalarda inşasına başlayacaklarmış mezarlığın... “Ölüm yıldönümüne yetişemez ama ekim sonu ya da kasım ayı içinde Levent Kırca’nın mezarlığı bitmiş olur” dedi...

Bıyıklarını simgeliyor...

Levent Kırca’nın mezarlığını tasarlarken neye dikkat ettiğini sordum Mimar Erhan İşözen’e...

“Elbette alametifarikası olan bıyıkları” dedi...

Mezarlığın hemen üzerine, kuşların gelip su içmesi için yapılan iki çukur Levent Kırca’nın pos bıyıklarını simgeliyormuş...

“Levent Kırca 1948-2015” yazısının altında bulunan iki düz simetrik çizgi de yine Levent Kırca’nın bıyıklarının soyut haliymiş...

“Bir çocuğa Levent Kırca’yı çiz deseniz, bıyıklarının yerine böyle iki düz kalın çizgi çizer... Mezar taşındaki yazının altındaki bu bölümleri de bıyıklarının soyut hali diye düşündüm” dedi...

Çok gösterişli, işlemeli bir mezarlık yapmak istemediğini, Levent Kırca’ya daha sade bir mezarlığın yakışacağını düşünmüş Erhan Bey...

“Levent Kırca’yla dostluğunuz var mıydı?” diye sordum, tanışmazlarmış...

Yakın aile dostu olan Aslı Çetiner rica edince, hiç düşünmeden mezarlığı tasarlamayı kabul etmiş...