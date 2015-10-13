Levent Kırca bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Usta oyuncu Levent Kırca, bugün Levent Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca, babasının isteği üzerine tören yapmama kararı aldıklarını belirterek, "Babam tören gibi şeyleri sevmezdi. Bize de ‘Tören yapmayın. Boğaz’a karşı oturup bir şeyler için, arkamdan iyi, dürüst adamdı deyin, yeter’ derdi" diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Levent Kırca (67), karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Temmuz ayından bu yana kemoterapi gören ve bir hafta önce durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan oyuncu, önceki gece saat 02.40’ta hayata gözlerini yumdu. Acı haberin duyulmasının ardından Levent Kırca’nın evi, tedavi gördüğü hastane ve tiyatro binası sevenleriyle dolup taştı.



Cenaze töreni bugün yapılacak

Levent Kırca, bugün Levent Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Usta tiyatrocu için camideki cenaze töreninin dışında bir tören yapılmayacak.

Kırca’nın vefatının ardından hastanede soruları yanıtlayan Oğulcan Kırca, babasının isteği üzerine tören yapmama kararı aldıklarını açıkladı: “Babam tören gibi şeyleri sevmezdi. Normal hayatta mütevazı bir insandı. Bize de ‘Tören yapmayın. Boğaz’a karşı oturup bir şeyler için, arkamdan iyi, dürüst adamdı deyin, yeter’ derdi.”

Arkamdan 'iyi adamdı' deyin yeter

Kırca, sanatçının herhangi bir vasiyeti olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Vasiyet gibi şeylerle uğraşmadı. Bizi iyi evlatlar, iyi kardeşler olarak yetiştirdiğini düşünüyordu, vasiyeti herkese iyi davranmamızdı. Son mesajı da insanlara kavga etmemeleri yönündeydi, başka bir vasiyeti yoktu.”