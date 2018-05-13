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Levent Gültekin'den Yusuf Yerkel özrü yorumu: Olgunlukla karşılayacak bir bilgeliğe ihtiyaç var

Gültekin'in 'olgunluk' çağrısı, sosyal medyada tepki çekti

14 Mayıs 2018 19:26

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel’in yaşananlardan 4 yıl sonra dün özür dilemesini eleştirenlere tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Özür dileyenin özürünü olgunlukla karşılayacak bir bilgeliğe ihtiyaç var” ifadelerini kullanan Gültekin, “Özür dileyene laf sokmaya devam edersek herkesi hatasına, içinde bulunduğu yanlışa mahkum ederiz” diye ekledi.

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