Letonya Parlamentosu, aşısız milletvekillerinin oy kullanma hakkını aldı ve maaşlarını kesti

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Letonya Parlamentosu, Koronavirüs aşısı yaptırmayan milletvekillerinin yasa tasarılarına oy vermesini ve müzakerelere katılmasını yasakladı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Letonya, sonbahar aylarında sağlık sisteminin artan vakalar karşısında çökme noktasına gelmemesi için tekrar sert Koronavirüs önlemleri yürürlüğe sokmuştu.

Aşı olmayan milletvekillerine yönelik kısıtlamalar, 100 milletvekilinden 62'sinin oyu ile kabul edildi. Karar, 2022'nin ortasına kadar geçerli olacak.

Bu milletvekilleri, aşı olmadıkları sürece maaş da alamayacak.

Devlet televizyonuna göre parlamentoda Covid-19 aşısı olmayı reddeden 9 milletvekili bulunuyor.