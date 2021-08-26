Letitia Wright, Black Panther çekimleri sırasında kaza geçirdi

Oyuncu Letitia Wright, Black Panther filmi çekimleri sırasında yaralandı. Oyuncunun tedavisinin hastanede yapıldığı belirtildi.
BBC’de yer alan habere göre, Black Panther serisinde Wakanda Prensesi Shuri’yi canlandıran Letitia Wright’ın dublör kazası geçirdiği belirtildi.
Yaralanmaya ilişkin detay verilmese de birkaç saat hastanede tedavi gören oyuncunun taburcu edildiği belirtildi.
Black Panther: Wakanda Forever filminde Letitia Wright’ın yanı sıra Daniel Kaluuya, Dalai Gurira, Lupita Nyong’o ve Angela Bassett yer alıyor.