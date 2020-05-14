Lerzan Mutlu: Kurallara saygı duyarım ama uymam

Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eskileri yad etti. Mutlu, fotoğrafa, "Kurallara saygı duyarım ama uymam" notunu düştü.

Salgın sürecinde Instagram hesabını aktif olarak kullanan Lerzan Mutlu, vaktini nasıl geçirdiğini sosyal medyadan paylaşıyor. Mutlu, yaptığı bir paylaşımla öğrencilik yıllarını andı. Lerzan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Şirazesi kayık olmayan günlerden... İstanbul Teknik Üniversitesi önü. Bizim okulda devam mecburiyeti vardı ama ben hiç uymazdım. Kurallara saygı duyarım ama uymam.

'Corona virüs salgınına sıkıyorsa uyma' dediğinizi duyuyorum buna gönüllü uydum. Okulun binasını ve anıları işaret ederken."