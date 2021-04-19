Leos Carax'ın Annette filminden ilk fragman yayınlandı

Leos Carax imzalı Adam Driver ve Marion Cotillard'lı Annette isimli müzikalden ilk fragman yayınlandı. Film dünya prömiyerini 6 Temmuz'da 73. Cannes Film Festivali'nde yapacak.

Yönetmenliğini üstlendiği 2012 yapımı Holy Motors filmiyle adından övgüyle söz ettiren Leos Carax'ın, ilk İngilizce ve müzikal filmi Annette uzun zamandır sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Filmin başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard yer alıyor. İki yaşındaki kızlarının oldukça özel bir yeteneğe sahip olduğunu fark eden bir çiftin hikâyesini anlatan filmde Adam Driver genç bir stand-up komedyenini, Marion Cotillard ise bir opera şarkıcısını canlandırıyor.

Dünya prömiyerini 6 Temmuz tarihinde 73. Cannes Film Festivali'nde yapacak olan filmden ilk görsel ve tanıtım fragmanı yayınlandı.

Amerikan sanat-rock grubu Sparks'ın orijinal şarkılarını içeren film, klasik Broadway tarzı müzikallerden çok daha farklı bir anlatım tarzına sahip. Sparks'ın senaryosunu yazdığı filmde oyuncular aynı replik içinde hem konuşuyor hem de şarkı söylüyor.