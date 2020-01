Leonardo Di Caprio Oscar için 24 farklı karaktere bürünecek!

Ünlü yıldız Leonardo di Caprio, The Crowded Room adlı yeni filminde, çoklu kişilik sendromundan muzdarip ve 24 farklı karaktere sahip Billy Milligan’ı canlandıracak.



sputniknews.com’un haberine göre Daniel Keyes’in 1981 yılında yayınlanmış The Minds of Billy Milligan kitabından uyarlanan filmin yapımını, Di Caprio’nun Appian Way şirketi üstlendi. Caprio, bu rolü yaklaşık 20 yıldır oynamayı istediğini belirtti.

Billy Milligan, 1970’li yılların sonlarında, bir dizi hırsızlık, insan kaçırma ve üç tecavüz olayından yargılanmıştı. Cinayetlerin sahip olduğu diğer kişilikler tarafından işlendiğinin kanıtlanması üzerine suçsuz bulunan ve hastaneye gönderilen Milligan, ABD tarihinde çoklu kişilik bozukluğu gerekçesi ile mahkemede aklanan ilk kişi olarak tarihe geçmişti.

1988’de tedavisinin tamamlanması üzerine hastaneden taburcu olan Milligan, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetmişti.

Milligan’ın kişilikleri arasında hırsız Phillip, uyuşturucu satıcısı Kevin, tecavüzler için Billy’nin vücudunu kullanan lezbiyen Adalana ve farklı zeka ile yetenek düzeyine sahip birkaç kişilik daha yer alıyor.