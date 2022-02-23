Leonardo DiCaprio'dan yeni yatırım

Yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio bu kez ticarete yatırım yaparak, bir Fransız şampanya markasına ortak oldu.

İklim krizine sık sık dikkat çeken DiCaprio, “Ülkesindeki biyoçeşitliliği korumaktan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmaya kadar, bu marka çevresel ayak izini radikal bir şekilde düşürmekte kararlı, bu da beni bir yatırımcı olarak katılmaktan gururlandırıyor” dedi.

DiCaprio geçtiğimiz günlerde şarkıcı Moby'den satın aldığı Los Angeles'taki evini kâr elde etmeden 4,9 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

DiCaprio, 5,75 milyon dolara satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı evinin fiyatını düşürmüştü.