Leonardo Di Caprio ile ünlenmişti; cennet olarak anılan o koy kapatıldı!

Leonardo Di Caprio'nun başrolünde oynadığı The Beach (Kumsal) filmiyle ünlenen ve 'cennet' olarak tasvir edilen Tayland'ın Ko Phi Phi Leh Adası'ndaki Maya Koyu, çok sayıda turistin neden olduğu ekolojik zarar nedeniyle kapatıldı.

Tayland'ın Ko Phi Phi Leh Adası'ndaki Maya Koyu, çok sayıda turistin neden olduğu ekolojik zarardan ötürü süresiz kapatıldı.

"The Guardian"da yer alan habere göre, başrolünde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 yapımı "The Beach" (Kumsal) filmiyle ünlenen Maya Koyu, her gün uğradığı ziyaretçi akınının ardından bozulan ekosistemi dolayısıyla süresiz kapatıldı.

Taylandlı yetkililer, her gün gelen binlerce ziyaretçinin verdiği tahribatın artmasına bağlı olarak, 1 Haziran'da 4 aylığına askıya alınan koydaki turizm yasağının, ekosistem normale dönene kadar devam edeceğini duyurdu.

Ulusal Parklar Müdürlüğü Direktörü Songtam Suksawang, "Her ay değerlendirmelerde bulunduk ve ekolojik sistemin, günlük 5 bine varan ziyaretçi ile turizmden ciddi şekilde zarar gördüğünü belirledik." dedi.

Geçici süreyle kapatılarak bir iyileşme sağlanmasının "imkansız" olduğuna işaret eden Songtam, "Koyu iyileştirmek ve rehabilite etmek çok zor çünkü koyu kaplayan bitkilerin yanı sıra koydaki kumsal da tamamen yok oldu." ifadelerine yer verdi.