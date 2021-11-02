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Çevre

Leonardo DiCaprio BM İklim Zirvesi’ndeki liderlere seslendi: Şimdi dayanışma ve eylem zamanı

Arnold Schwarzenegger ve Matt Damon gibi Hollywood yıldızlarının iklim değişikliği konferansına katılmaları bekleniyor

02 Kasım 2021 18:00

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne destek verdi. DiCaprio, dünya liderlerine seslenerek “Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı” dedi.

Öte yandan, Arnold Schwarzenegger ve Matt Damon gibi Hollywood yıldızlarının iklim değişikliği konferansına katılmaları bekleniyor. Billy Eilish de bu haftanın başlarında kaydedilen bir mesajda şunları söyledi: 

"Bu yıl liderlerimiz, gezegenimiz için gereken ve kritik önemde olan küresel eylemlere karar veriyor. Sadece kendimiz için değil, gelecek nesillerimiz için de gezegenimizi kurtarmak için bir arada durmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Ve şimdi acil eyleme ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var."

 

 
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