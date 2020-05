Leonardo DiCaprio bağış yapanı yeni filminde oynatacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için bağış çağrısı yapan Leonardo DiCaprio, bir hayranına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde görünme şansı tanıdı.

45 yaşındaki ABD’li oyuncu, All In Challenge adlı yardım kuruluşuna bağış yapmalarını istediği hayranları arasından bir kişi ile Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da oynayacağını duyurdu.

NTV'nin haberine göre; Instagram’da video paylaşan DiCaprio, "Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz" dedi

"Kazanma şansı için allinchallenge.com aracılığıyla bağış yapmanız gerekiyor diyen ünlü oyuncu, bağışlardan Meals on Wheels America, No Kid Hungry, World Central Kitchen ve Feeding America adlı kuruluşların yararlanacağını duyurdu.

Güvenli yiyeceğe ulaşamayan yoksullar için kurulan America's Food Fund adlı yardım kuruluşu, 1 Nisan’da 72 saat içinde açıldı. Bugüne kadar 13 milyon dolar yardım toplandı. DiCaprio, toplanan yardım için Instagram’dan teşekkür notu yazdı.