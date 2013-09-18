Leonardo Di Caprio ABD Başkanı olacak

ABD'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'ın hayatı film oluyor. Wilson'ı, Leonardo Di Caprio canlandıracak.

Filmin yapımcılığını üstlenecek olan Amerikalı ünlü yıldız Leonardo Di Caprio, aynı zamanda Başkan Wilson'ı canlandıracak.

Başkan Wilson'ın hayatı Scott Berg'in yazdığı ve geçen hafta piyasaya çıkan otobiyografi romanından beyaz perdeye uyarlanacak.

Akademisyen yönüyle bir dönem Princeton Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan ve 1911-1913 yıllarında da New Jersey eyaleti valiliğinde bulunan Wilson, 1913'ten 1921'e kadar ABD başkanlığı yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü'ne 1919'da layık bulunan Wilson, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmasını istediği dünya düzenine ilişkin ABD Kongresi'nin 8 Ocak 1918 tarihindeki oturumunda "Wilson Prensipleri" olarak bilinen ilkeleri açıklamıştı.