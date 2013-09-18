T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Leonardo Di Caprio ABD Başkanı olacak

Tarihe 'Wilson Prensipleri' olarak geçen ilkelerin mimarı olarak bilinen ABD'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'ın hayatı film oluyor

18 Eylül 2013 14:51

ABD'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'ın hayatı film oluyor. Wilson'ı, Leonardo Di Caprio canlandıracak.
 
Filmin yapımcılığını üstlenecek olan Amerikalı ünlü yıldız Leonardo Di Caprio, aynı zamanda Başkan Wilson'ı canlandıracak.
 
Başkan Wilson'ın hayatı Scott Berg'in yazdığı ve geçen hafta piyasaya çıkan otobiyografi romanından beyaz perdeye uyarlanacak.
 
Akademisyen yönüyle bir dönem Princeton Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan ve 1911-1913 yıllarında da New Jersey eyaleti valiliğinde bulunan Wilson, 1913'ten 1921'e kadar ABD başkanlığı yapmıştı.
 
Nobel Barış Ödülü'ne 1919'da layık bulunan Wilson, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmasını istediği dünya düzenine ilişkin ABD Kongresi'nin 8 Ocak 1918 tarihindeki oturumunda "Wilson Prensipleri" olarak bilinen ilkeleri açıklamıştı.

ETİKETLER

leonardo di caprioabdbaşkanfilmsinema

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24