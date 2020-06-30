''Leonardo da Vinci’ye Saygı'' sergisi yeniden ziyarete açılıyor

zmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 7 Mart- 6 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ancak yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ''Leonardo da Vinci'ye Saygı'' sergisi, 1 Temmuz’da yeniden ziyarete açılacak.

Türkiyeli sanatçıların, ölümünün 500’üncü yılında Leonardo da Vinci için hazırladığı sergi, 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergiye salgından dolayı alınan tedbirler kapsamında maskesiz ziyaretçi alınmayacak. Ziyaretçilerin ve çalışanların sağlık güvenliği için girişte ateş ölçümü yapılacak.

Sanatçıdan ilhamla Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer ve Burçin Erdi’nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video çalışmalarından oluşan sergiye, Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli, tiyatrocu Mehmet Erbil ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay da destek verdi.