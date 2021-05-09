Leonardo da Vinci'nin ayı çizimi açık artırmaya çıkıyor

Ressam Leonardo da Vinci'nin yaptığı bir ayı çizimi açık artırmaya çıkıyor. Çizimin 12 milyon Sterlin'e satılması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Leonardo da Vinci'nin "Ayı Kafası" isimli çizimi Londra'da Christie's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor. Eser, açık artırmaya çıkmadan önce New York ve Hong Kong'da da gösterilecek.

Christie's çizimin 8 milyon ve 12 milyon Sterlin arasında satılmasını bekliyor.

Usta resimleri uzmanı Ben Hall, Da Vinci'nin çizimini 'Rönesans'ın en önemli işlerinden biri" olarak niteledi. Hall, çizimin bu zamandan beri usta resimleri koleksiyonu yapan bir sanatseverin elinde olduğunu söyledi.