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Kültür-Sanat

"Leonard Cohen, şarkılarında hangi hikâyeleri anlatıyor?"

Menajeri, Cohen’in 7 Kasım gecesi Los Angeles’taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıklamıştı

21 Kasım 2016 15:52

Berk Kuruçay'ın KaraKarga Yayınları'ndan çıkan kitabı geçtiğimiz günlerde vefat eden Leonard Cohen'ın şarkılarındaki hikayeleri aydınlatıyor. 

Ailesi geçen hafta Cohen’in öldüğünü 10 Kasım günü resmi Facebook üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurmuş ve ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermemişti. Menajeri Robert B. Kory, Cohen’in 7 Kasım gecesi Los Angeles’taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şarkılarının hikayeleriyle, Leonard Cohen

The Future albümünü neden farklı yerlerde kaydettiği, Ten New Songs‘u yapmadan önce neden 10 sene beklediği de burada yanıt buluyor.

“Bırakın yargıçlar adalete olan umutlarını gizlice yitirsinler, hükümleri daha sağlam olacaktır. Bırakın generaller zafere olan umutlarını gizlice yitirsinler, öldürmenin adı kötüye çıkacaktır. Bırakın rahipler inanca olan umutlarını gizlice yitirsinler, şefkatleri gerçek olacaktır.” -Leonard Cohen

Bu haber ilk olarak Sanatatak'ta yayımlandı

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