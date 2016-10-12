Leonard Cohen: Ölmeye hazırım!

Leonard Cohen, ölüm karşısındaki sakinliğini bir kez daha gösterdi. 82 yaşındaki sanatçı, “Ölmeye hazırım. Umarım bu söylediğim çok rahatsız edici olmamıştır. Benim için durum bu” dedi.

Kültür Servisi’nin The New Yorker’dan referans verdiği haberinde Cohen aynı zamanda, tamamlanmamış şarkılarını hiçbir zaman yayımlama imkânının olmayabileceğini de şu sözleriyle ifade etti:

“O şarkıları bitirebileceğimi sanmıyorum. Belki, kim bilir? Ve belki bana taze bir kan gelir. Bilemem. Ama kendimi ruhani stratejilere kaptırmaya cesaret edemem. Buna cüret edemem. Yapacak işlerim var. Dükkânın başında durmalıyım. Ölmeye hazırım. Umarım bu söylediğim çok rahatsız edici olmamıştır. Benim için durum bu.”

Cohen söyleşinin devamında nasıl “diğer zamanlara göre hayatında çok daha az dikkat dağıtıcı şey olduğunu ve hayatını kazanma, bir eş ve bir baba olma sorumluğuna sahip olduğunda biraz daha konsantre ve sürekli çalışabildiğini” şöyle açıkladı:

Cohen, makalede, yaşam ve ölüm hakkındaki felsefi görüşleri ile birlikte, ölüme yaklaşırken çok şanslı olduğunu da ifade ediyor:

“Bazı tuhaf sebeplerden ötürü, aklım tamamen yerinde, şimdilik. Pek çok kaynağım var, bazılarını kişisel bir gayretle kazandım ama tesadüflerle de: kızım ve çocuğu alt katımda oturuyor ve oğlum da sokağın iki blok aşağısında. Yani bütünüyle kutsanmış vaziyetteyim. Kendini adamış ve çok kabiliyetli bir asistanım var. Yaşamımı son derece zenginleştiren bir ya da iki arkadaşım var. Yani bir bakıma hiç daha iyi durumda olmamıştım… Bir noktada, şayet aklınız yerindeyse ve ciddi finansal zorluklarla uğraşmıyorsanız, işler yoluna giriyor. İşleri hale yola sokmak, şayet becerebilirseniz, dünyanın en huzur verici eylemlerinden biri ve faydaları sonsuz.”