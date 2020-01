Leonard Cohen hayatını kaybetti

Kanadalı söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen geceyarısı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölüm haberini plak şirketi Sony Music Canada Twitter hesabından duyuruldu.

Ünlü sanatçının Facebook sayfasından yapılan açıklamada da "Efsanevi şair, söz yazarı ve sanatçı Leonard Cohen'in hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntü içinde bildiriyoruz" ve "Dünyanın en saygın ve en üretken vizyonerlerinden birini kaybettik" ifadelerine yer verildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından "Hiçbir sanatçının müziği Leonard Cohen’inki gibi hissedilmedi. Eserleri nesiller boyunca yankılandı. Kanada ve dünya onu özleyecek" açıklamasında bulundu.

Ünlü sanatçının doğum yeri olan Montreal’in Belediye Başkanı Denis Coderre de yaptığı açıklamada "Bugün en büyük elçi ve ikonumuzu kaybettik" diye konuştu. Coderre, Montreal’da bayrakların yarıya indirildiğini bildirdi.

Cohen: Ölmeye hazırım

Cohen, 1934 yılında varlıklı bir Yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Önceleri şiir ve romanlar yazan Cohen "Hallelujah" "Suzanne" ve "So long Marianne" adlı şarkıları ile dünyaca ünlü bir sanatçı haline geldi. Ancak Cohen asıl çıkışını 1960’larda New York’ta Bob Dylan, Joni Mitchell ve Janis Joplin ile tanıştığı efsanevi Chelsea Hotel’inde yaşadığı dönemde yaptı. Sanatçı "Chelsea Hotel No. 2" adlı eseri ile tüm dünyada kalıcı olacak saygınlığını kazandı ve yaşayan bir efsane haline geldi.

Rolling Stone müzik dergisi, "Sadece Bob Dylan onun kuşağını derinden etkileyen bir sanatçı olmuştur ve belki bir de Paul Simon ve Joni Mitchell onun müzisyen-şair sıfatı ile eriştiği noktaya yaklaşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kanadalı efsanevi müzisyen Los Angeles’ta yaşıyordu. Ekim ayı sonunda son albümü "You Want It Darker"ın piyasaya çıkmasının ardından New Yorker dergisine verdiği röportajda ölüme hazır olduğu mesajlarını vermişti. Cohen "Ölmeye hazırım. Umarım fazla rahatsızlık vermez" diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,kna, BD/GA