Lenslerinizin kimliğine baktınız mı?

T24 - Uzakdoğu, Hindistan ve Nepal'de inanılmaz koşullarda üretilip, Türkiye'de hastaların gözlerine takıldılar. Aslında yasal olarak hiçbir sorun yok ama ucuz lensler kör bile ediyor. Fiyatları 20 TL'den başladığı için de tercih ediliyor.

Arabanızın markasını biliyorsunuz, kıyafetlerinizin markasını seçiyorsunuz, yediğiniz içtiğinizin markasına dikkat ediyorsunuz, peki sağlığınızın markasını biliyor musunuz? Sağlığınız için hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin çoğu merdiven altında üretilebiliyor. Bu ürünler Pakistan, Nepal, Hindistan ya da Uzakdoğu'dan Türk pazarına giriyor. Çoğu yeteri kadar kaliteli değil, sterilliği bile tartışılıyor. Ancak ucuz olduğu kesin, bu nedenle tercih ediliyorlar. Avrupa Onay Belgesi CE'yi almaları bunların Türkiye'de kullanılması için yeterli oluyor. Ve kolaylıkla CE alabiliyorlar. İşte hayatımıza giren gözümüzün içine takılan, kalbimize konulan, yüzümüze uygulanan bu maddelerin markalarıyla ilgili yaşanan sorunlar.



Sağlığınızın markasını sorun



Merdiven altında üretilip CE belgesi alan göz içine yerleştirilen lensler Türkiye'ye giriyor. Hindistan, Pakistan ya da Uzakdoğu'da üretilen ucuz lensler Türkiye'de de hastanelerde doktor tarafından kullanılıyor. Ucuz lensler nedeniyle pek çok göz hasar görürken bu lenslerin kullanımını engelleyen hiçbir yasak bulunmuyor. Katarakt ameliyatı olan binlerce kişi gözüne hangi lensin takıldığını bile bilmiyor. Hastaneler bu lenslerin kimlik kartlarını özel olarak vermek istemiyorlar. Pakistan, Hindistan veya Uzakdoğu'da üretilen bu lensler CE belgesi alıp Türkiye'de kullanılabiliyorlar. Türkiye'de göz içine yerleştirilen lensler için yalnızca CE belgesi sorgulanırken Amerika'da Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA onayı da isteniyor. Bazı hastaneler CE onayını yeterli bulup ucuz lens kullanırken bazıları Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA onaylı lensleri tercih ediyorlar. Ancak aralarında büyük fiyat farkı bulunuyor. Kalitesiz lenslerin fiyatları 20 TL'den başlarken FDA onaylı olanları 300 TL'yi buluyor. SGK katarakt ameliyatlarında 400 TL fiyat belirlediği için hastaneler ucuz lensi tercih edebiliyor. Uzmanlara göre göz içine takılan kalitesiz lensler gözün görüntüsünü bozuyor ikinci hatta üçüncü ameliyat şart hale geliyor. Hastalar zarar görüyor bu nedenle davalar açılıyor.

İşte uzakdoğu lensleri mağdurlarının görüşleri;



Uzakdoğu lensi beni kör etti



Ünal Bal: 65 yaşındayım. Geçen yıl namaz çıkışı caminin önüne bir araba yanaştı ve göz taraması yapıldığını duyurdu. Eşime, oğluma kimseye haber veremeden katarakt ameliyatı oldum. Basit bir şey zannettim. İki gün sonra açıldığında çok az görüyordu. Oğlumla birlikte hastaneye gittik, Uzakdoğu'dan gelen kalitesiz lensler kullandıkları için gözüm hasar görmüş. Gözümün yeniden görebilmesi için ona yakın ameliyat oldum. Çok büyük acılar çektim, büyük masraflar yaptım. Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nde 2010'a 1236 esas sayılı dosyanın mahkemesi hala sürüyor. Benim davam sonuçlanmadan benzer duruma başka insanlar düştü.



Dünyam bir anda karardı



Mehmet Soydemir: Gözümde katarakt teşhis edildi. Evime yakın diye bir özel hastaneye gittim ve ameliyat oldum. Muayene için 10 TL aldılar, ameliyat için hiç para istemediler. SGK'dan alacaklarını söylediler. Kontrole gittiğimde gözüm hiçbir şey görmüyordu. Dünyam kararmıştı. Başka hastaneye gittim. Bana takılan lensin Uzakdoğu'dan getirilen ucuz lens olduğunu söylediler. Dünyamı kararttılar. Sağ gözüm artık çok az görüyor.





