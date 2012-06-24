Lensle havuza girmek görme kaybı nedeni

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç.Dr. Mustafa Ünal, lensle havuza girmenin tehlikeli olduğunu, görme kaybına neden olabilecek enfeksiyonların ortaya çıktığını söyledi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünal, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için soluğu havuzlarda alanları bekleyen tehlikeye dikkati çekti.

Doç.Dr. Ünal, sıcak yaz aylarında birçok kişinin serinlemek için tercih ettiği havuzların göz sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabildiğini şu sözlerle vurguladı:

"Lens kullananlar için havuzlar çok ciddi problem oluşturabilir. Lens kullanmayanlarda virüse bağlı gözün kızarıklığı ve çapaklanmayla giden rahatsızlık oluşabilir. Ama lens kullanan ve lens ile havuza girenlerde göz kaybına kadar gidebilecek ciddi enfeksiyonlar görüyoruz. Bunların başına parazit rahatsızlığının geliyor. Bu nedenle lens ile havuza girmeyi kesinlikle önermiyoruz.

Ancak, göz numarası yüksek ise ve lensi çıkardığında etrafını göremeyecek derecede ise lens kullananların su geçirmeyen havuz ve deniz gözlüklerini kullanmalarını öneriyoruz. Bu sayede göze su değmesi engellenebilir. Bunun yanında, 'kullan-at' lensler var. Bütün bunlar deniz için de geçerlidir ama denizlerde bu tip riskler daha azdır."



Havuzlarda klor miktarı iyi ayarlanmalı



Göz sağlığı açısından havuzlardaki klor miktarının iyi ayarlanmasının da büyük öneme sahip olduğunu aktaran Doç.Dr. Ünal, klor miktarı yüksek olduğunda alerjik vakalarla, düşük olduğunda mikrobiyal rahatsızlıklarla karşılaşıldığını belirtti.

Bu nedenle havuzlarda hijyene dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Ünal, "Klor oranı mutlaka iyi ayarlanmalı ve hijyenik maddelerin yeteri kadar kullanılmış olması gerekiyor" dedi.



Klora karşı alerji



Havuzlarda sık görülen rahatsızlıklardan birinin de 'klora karşı alerji' olduğundan bahseden Doç. Dr. Mustafa Ünal, "Bu tip durumlarda, çoğunlukla havuzdan çıktıktan sonra birkaç saat göz kızarık kalabilir, alerji ilacı kullanmadan geçebilir. Bunu mikrobik hadiseyle karıştırmamak gerekir. Bu durumla genelde klor miktarı fazla olduğunda karşılaşıyoruz" diye konuştu.