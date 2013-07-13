Lenovo, PC üreticiliğinde bir numara

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanı Çin’e gitti. Gartner araştırma şirketinin verilerine göre, Ekim 2012 itibariyle Lenovo ABD’li rakibi Hewlett-Packard’ı geride bıraktı.



Bir diğer araştırma şirketi IDC’nin verileri aynı dönem için farklı bir tablo sergilese de, bu hafta itibariyle Levono dünyanın bir numaralı PC üreticisi oldu.



IDC verilerine göre, Lenovo’nun küresel PC piyasasındaki payı 2013’ün ikinci çeyreğinde yüzde 16.7’ye ulaştı. Bu oran, 2012’nin aynı döneminde yüzde 15’ti.

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Gartner verileri de içinde bulunduğumuz mali dönemde Lenovo’nun payını yüzde 16.7 olarak verirken, 2012’nin ikinci çeyreğindeki payını yüzde 14.9 olarak belirtti.



Lenovo, elde ettiği başarıyla ABD’li ve Tayvanlı rakiplerini geride bırakmayı başardı.



HP, Gartner’a göre yüzde 16.3 piyasa yayıyla ikinci sırada yer alırken (IDC aynı oranı yüzde 16.4 olarak verdi), bir diğer ABD’li üretici Dell ile Tayvanlı üreticiler Acer ile Asus, HP’nin ardından geldi.



Lenovo CEO’su ve başkanı Yang Yaunqing, yaptığı açıklamada, “PC piyasası halen değişiyor olsa da, 200 milyar dolarlık potansiyel barındırıyor... Bu potansiyele biz daha yakınız çünkü son dört yılda piyasada büyük bir denge yakaladık. PC sektöründeki liderlik, mobil, akıllı TV ve diğer akıllı cihazlarda elde etmek istediğimiz başarı yolundaki başlangıç” dedi.



Masaüstü bilgisayarla halen ofislerin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da, PC satışları 2012’den itibaren hızla düşüşe geçti. Mashable sitesinin haberine göre, 2013’ün ikinci çeyreğinde PC nakliyatı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.9 azaldı. Bazı raporlar, bu rakamı daha yüksek veriyor.