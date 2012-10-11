Lenovo HP'yi geçerek lider marka oldu

Çin şirketi Lenovo, Hewlett-Packard'ı geçerek dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi oldu.

Araştırma şirketi Gartner'in yayımladığı verilere göre, Lenovo bu yılın Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde 13,8 milyon adet bilgisayar sattı.

Amerikan şirketi HP'nin satışları ise 13,55 milyon adet olarak gerçekleşti.

HP'nin Lenovo'nun 'agresif fiyat indirimlerinin' pazar payını artırmasında etkili olduğu belirtildi.

Bununla birlikte bir başka araştıma şirketi IDC'ye göre HP aynı dönemde liderliğini korudu. Bu kuruluşun verileri iki şirket arasındaki farkın azaldığına işaret edildi.

IDC'ye göre HP 13,9 milyon adet bilgisayar sattı. HP'nin kişisel bilgisayar sektöründe pazar payı 15,9 oldu. Lenovo ise 13,8 milyon adet satışla yüzde 15,7'lik bir pazar payına ulaştı.



Dünya markaları arasında ilk 5'e girdi



Uzmanlar, Lenovo'nun son dönemde çok iyi bir performans sergilediğini ve pazar payını daha da artırmasının beklendiğini belirtiyor.

Frost & Sullivan şirketinden Andrew Milroy BBC'ye 'Lenovo'nun yakaladığı bu ivmeyle dünya liderliğini garantilemesinin kaçınılmaz' olacağını söyledi.

Gartner şirketine göre Lenovo, dünyanın en büyük beş kişişel bilgisayar üreticisi arasında Amerika'da satışlarını artıran tek şirket oldu.

Gartner'ın verilerine göre, Lenovo ve HP'yi yüzde 10,5 pazar payıyla Dell, yüzde 9,9'la Acer ve yüzde 7,3 ile Asus izliyor.

BBC Türkçe