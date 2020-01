Lennon'un gitarı 2,24 milyon euroya satıldı

Washington'daki müzayede şirketi Julien's Auctions tarafından satışa çıkarılan gitarı Beatles'in solist ve gitaristi John Lennon'un 1962'de İngiltere'nin Liverpool kentinde satın aldığı, bir yıl sonra da Londra'daki bir konser sonrasında kaybettiği belirtildi.

Müzayede şirketi sanatçının, "She loves you" ve "All my loving" gibi sevilen şarkılarını da bu akustik gitarla bestelediğini bildirdi. Ancak şirketin 50 yıldan uzun süredir kayıp olan gitarı nasıl temin edip, açık artırmaya çıkardığı konusunda bilgi verilmedi. Ayrıca satın alan kişinin de ismi gizli tutuldu.

John Lennon 8 Aralık 1980'de New York'da, Central Park'ın karşısındaki evinin önünde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından vurularak öldürülmuştu. Ünlü sanatçı yaşasaydı 75 yaşında olacaktı.