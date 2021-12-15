Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu, oyunculuğa geri dönüyor

Lenf kanserine yakalanan BKM Mutfak ok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu’nun kanseri atlattığı ve ocak ayında programa döneceği açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre; 'Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak sağlığına kavuştu.

Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler 2'ye ocak ayında dönecek.

Arif Güloğlu'nun sağlığına kavuşması Yılmaz Erdoğan ve 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibinde büyük bir sevinç yarattı.