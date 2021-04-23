Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında rol arkadaşı Cenan Adıgüzel açıklama yaptı. Adıgüzel, "Arif iyi, tedavisine devam ediyor" dedi.

Cenan Adıgüzel, geçtiğimiz haftalarda lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan ve tedavisi nedeniyle ekipten bir süre ayrı kalacak olan Arif Güloğlu hakkında konuştu.

Adıgüzel, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cenan Adıgüzel, sözlerine; "İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif’e. İnşallah düzelip, geri dönecek aramıza" diye devam etti.