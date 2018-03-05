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Yaşam

Lenf bezlerinden rahatsızlık yaşayan oyuncu Asuman Dabak, ameliyata böyle gitti

Asuman Dabak lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle ameliyata alındı

05 Mart 2018 23:54

Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından Dabak, “Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum.” Açıklaması yaptı.

Asuman Dabak kimdir?

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.

 

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