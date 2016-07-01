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Kültür-Sanat

'Lemur Dergisi'nin temmuz sayısı, tüm canlılar için yayında

'Lemur Dergisi', Sokak hayvanları için başlattığı projeye, Scorp üzerinden destek veren üç kişiye kitap hediye ediyor

01 Temmuz 2016 21:50

Gazeteci-yazar Arda Özgüven’in genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Lemur internet dergisinin temmuz sayısı tüm canlılar yayında.

Lemur Dergisi temmuz sayısında "Hava sıcak, hayvanlar susuyor!" mottosuyla, sokak hayvanları için bir projeye başlattı. Dergi Scorp üzerinden projeye destek veren üç kişiye kitap hediye edecek. 

Aylık yayınlanan ve ücretsiz olan internet dergisinin dışında; görme engelliler için hazırladıkları Konuşan Lemur Sesli Kütüphanesi ve bloggerlar için oluşturduğu platform Lemurcak da portalda yer alıyor.

Lemur Dergisinin; ülkemizde yaşayan görme engelli vatandaşların, dergide yayımlanan yazıları sesli olarak takip edebilmesi için 10 0cak 2016 tarihinde başlattığı ‘Konuşan Lemur Sesli Kütüphane’ projesine internet sitelerinden ya da YouTube Kanalları Lemur TV'den ulaşabilirsiniz.

Alanında başarılı isimlerin yanı sıra genç yazarlara da kadrosunda fırsat veren dergi Lemur Dergisini http://www.lemurdergisi.com/ adresinden ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

 

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