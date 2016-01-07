Rock’n Roll'un efsane ismi Lemmy Kilmister'ın cenazesi online yayınlanacak

Geçen hafta hayatını kaybeden Motörhead’in kurucusu Lemmy Kilmister’in cenazesi canlı olarak online yayınlanacak.

NTV'de yer alan habere göre, 70 yaşında kanserden hayatını kaybeden rock’n roll efsanesi Lemmy’ye 9 Ocak’ta Forest Lawn Cenazeevi’nde yapılacak törenle veda edilecek.



Motörhead, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada; “Cenazenin yapılacağı mekanda kısıtlı yer olmasından dolayı sizden cenazeye katılmamanızı rica ediyoruz. Ancak hepinizin bu son vedanın bir parçası olmanızı istediğimiz için bir canlı yayın hazırlıyoruz.

Canlı yayını Motörhead’in resmi Youtube kanalından izleyebilirsiniz. İnternet bağlantısı olan sevdiğiniz bir bara ya da kulübe gidin ve bizimle birlikte kadehlerinizi kaldırın. Her nerede olursanız olun sevgili arkadaşımızın ve yeri doldurulamaz ikonun hayatını birlikte kutlayalım” sözlerine yer verdi.