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Leman'dan Fatih Portakal kapağı

Erdoğan, Portakal'a "Millet, patlatır enseni" demişti

20 Aralık 2018 16:24

Mizah dergisi Leman, yeni sayısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı hedef almasını kapağına taşıdı.

Erdoğan, 3 farklı konuşmasında FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal’ı hedef almıştı. Erdoğan, en son olarak “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni!” ifadelerini kullanmıştı.

Mizah dergisi Leman da, 19 Aralık sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı hedef almasını kapağına taşıdı.

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