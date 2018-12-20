Leman'dan Fatih Portakal kapağı

Mizah dergisi Leman, yeni sayısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı hedef almasını kapağına taşıdı.

Erdoğan, 3 farklı konuşmasında FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal’ı hedef almıştı. Erdoğan, en son olarak “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni!” ifadelerini kullanmıştı.

Mizah dergisi Leman da, 19 Aralık sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı hedef almasını kapağına taşıdı.