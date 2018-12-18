Muharrem İnce'den Fatih Portakal paylaşımı: Bu tehdit kendilerine biat etmeyen herkese yöneliktir

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür düzenlediği seçim mitinglerinde hedef gösterdiği ve hakkında 'yargıyı görev başına çağırdığı' Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'a destek verdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"AKP Genel Başkanı’nın Fatih Portakal’ı tehdit etmesi, hedef göstermesi Türkiye’deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir.

Anayasasında “herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmü varken bu Anayasal Hakkı hatırlatan Fatih Portakal’a AKP Genel Başkanı’nın söylediği sözler sadece Fatih Portakal’a yönelik söylenmiş sözler değildir.

Bu tehdit ve hedef gösterme Anayasal düzenimize, Anayasal Haklarımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, haber alma ve yayma hakkına, özgür basına, kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerine biat etmeyen herkese yöneliktir.

Kötü yönetim kötü yöntemlerle Türkiye’ye verdiği zararlara gazeteci tehdit ederek, hedef göstererek devam etmekte ve kötü yönetim kaynaklı yaşadığımız onca sorunu gündemden düşürmeye çalışmaktadır."