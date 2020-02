Fatih Portakal'dan kendisine destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleriyle hedef aldığı gazeteci Fatih Portakal, kendisine destek verenlere sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Portakal, "Tanıyanından tanımayanına, eşden dosta; teşekkürler desteğiniz için" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanma ve gösteri hakkının uygulanamadığını, hükümetlerin buna müsaade etmeyeceğini söyleyen Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı meydanlarda ilk şu sözlerle hedefine almıştı:

"Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Burası Paris mi?"

Ardından Portakal, yine sosyal medya adresi üzerinden yaptığı mehter marşlı programlarla gündeme gelen gazeteci Erkan Tan'ın "Gezicilerin başları kesilmeli" sözlerini hatırlatarak, "Başları kesilmelidir, diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi" diyerek Erdoğan'a yanıt vermişti.

Geçen gün Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde bir kez daha gazeteci Poratakal'ı hedef alarak şu sözleri sarf etti:

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."

Potakal'a destek

İyi Parti lideri Meral Akşener Twitter'dan “Cumhurbaşkanı, kendisini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı, vatandaşını hedef göstermez,” diye yazdı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Mustafa Kuleli şunları söyledi:

“Erdoğan, Türkiye medyasına ve toplumuna ‘Ben şiddetle sizi bastırırım. Kimse bana bir şey söyleyemez, sokağa çıkamazsınız' mesajı veriyor. Bu sözleri çok tehlikeli buluyoruz ve bu hasmane tutumdan vazgeçmesini istiyoruz.”

Basın Konseyi adına açıklama yapan Genel Sekreter Mustafa Eşmen, endişelerinin “Had bildirmek için bekleyenlerin bunu bir talimat olarak algılamasıdır” diye konuştu.

Eski TBMM Başkanvekili ve suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu da "Yeter artık. Gazetecileri katleden zihniyeti teşvik edecek şekilde konuşmayı bırakın” diyerek tepkisini dile getirerek Potakal'a destek çıktı.

TIKLAYIN - Güldal Mumcu'dan Erdoğan'a tepki: Yeter artık, gazetecileri katleden zihniyeti teşvik etmeyin

Öte yandan komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya adresinde şunları kaydetti:

"Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken 'ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal' diye söylerdim o aklıma geldi."

TIKLAYIN - Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım: Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse…

Gazeteci Fatih Portakal ise sosyal medya adresi üzerinden konuyla ilgili kendisine detsek çıkanlara şöyle teşekkür etti:

"Ceple konuşmasını seven biri değilim. O yüzden, büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine, meslek içinden olanına ya da olmayanına, tanıyanından tanımayanına, eşden dosta; teşekkürler desteğiniz için."