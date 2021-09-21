Leman Sam'dan Validebağ'a destek: İnsanların yeşile düşmanlığı hâlâ mı bitmemiş, inanamıyorum

Anadolu Yakası'ndaki en büyük ikinci yeşil alan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nun inşaat alanına dönüşmesini engellemek için nöbet tutan vatandaşlara, sanatçı Leman Sam da destek verdi. Sam, “İnsanların yeşile olan düşmanlığı hâlâ mı bitmemiş, inanamıyorum” dedi.

Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 130 kuş türüne ev sahipliği yapan 354 bin metrekarelik doğal sit alanı Validebağ Korusu'na bu sabah saat 05.00 sıralarında iş makinalarıyla gelen belediye personeli, korunun girişine kum ve moloz döktü. Haberi alan bölge sakinleri koruya gelerek, belediye personeliyle tartıştı. Koru ile ilgili ihalelerin yürütmesinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararlarına rağmen yapılanların kabul edilemeyeceğini söyleyen vatandaşların başlattığı nöbet sürüyor.

TIKLAYIN - Validebağ Korusu'nda 'hukuk ve doğa katliamı'; AKP'li belediye moloz dökmeye başladı, vatandaş isyanda

"İnanamıyorum"

Şarkıcı Şeman Sam da koruya gelerek vatandaşlara destek oldu. Sam, “Ben de kendimi ağaçlara bağlıyordum, böyle eylemler yapıyordum. Bunca yıl geçmiş, gözleri hala mı buranın üzerinde? Ben buna inanamıyorum. Neredeyse 30 yıl geçmiş, hala mı böyle problemler olur? İnsanların yeşile olan düşmanlığı hala mı bitmemiş, buna inanamıyorum” diye konuştu.

Bu arada, Validebağ Gönüllüleri akşam üzeri yaptıkları değerlendirme sonucunda eylemlerini yarın da sürdürme kararı aldı.