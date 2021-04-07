Leman, polisin Boğaziçili öğrencilere uyguladığı orantısız gücü kapağına taşıdı

Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Boğaziçi Direnişi’ni taşıdı. Dergi söz konusu kapağında KONDA’nın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine toplumun nasıl aktığına ilişkin anket sonuçlarına da yer verdi.

Konda Araştırma Şirketi, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan protestoları hakkında halkın nabzını yokladığı anketinde toplumun yüzde 67'sinin öğrencileri haklı bulduğunu ortaya koymuştu.

TIKLAYIN - KONDA araştırmasından çarpıcı sonuç: Toplumun yüzde 67'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini haklı buluyor

Leman’ın kapağı şöyle: