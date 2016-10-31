Leipzig Film Festivali’nde Türk filmleri için özel bölüm

59’uncu Uluslararası Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali’nde (DOK Leipzig) her yıl bir ülkeye ağırlık veriliyor. 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival, bu yıl Türkiye’den filmlere odaklanıyor. “Hilâlin gölgesinde” adını taşıyan özel bölümde 2015-2016 tarihlerinde çekilmiş kısa ve uzun metrajlı 18 belgesel ve animasyon film gösterilecek.

Festival Direktörü Leena Pasanen, Türkiye’yi seçmeye 15 Temmuz’daki darbe girişiminden önce karar verdiklerine işaret etti. Pasanen, “Türkiye’ye ağırlık vermeye karar verdiğimiz zaman, Türkiye’de olacaklardan haberimiz yoktu” dedi. Pasanen, Türkiye’deki gelişmeleri “kaygı verici” olarak nitelendirdi.

Türkiye’den filmlerin yer aldığı özel bölümün sorumlusu Grit Lemke ise Türkiye’de çok canlı ve bağımsız bir sinemanın olduğunu belirterek, “filmlerdeki etnik ve sanatsal çeşitliliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği uluslararası arenadaki Türkiye imajının tersini ortaya koyduğunu" ifade etti.

Filmlerde demokrasi ve insan hakları mücadelesi

Sinema araştırmacısı Özge Calafato’nun küratörlüğünü yaptığı özel bölümdeki filmlerde, Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları mücadelesine dikkat çekiliyor. Festivalde "Hilâlin gölgesinde” bölümünde gösterilecek filmlerden biri yönetmenliğini Rüzgâr Buşki’nin yaptığı “#direnayol.” Türkiye'deki LGBT aktivisti Şevval’e eşlik eden film, Türkiye insan hakları mücadelesini ön plana çıkartıyor.

Bu bölümde öne çıkan filmler arasında yönetmenliğini Leyla Toprak'ın yaptığı ve Kobani'de kadınların IŞİD'e karşı mücadelesini anlatan "Uzak…” bulunuyor.

İstanbul’da kapatılan Emek Sineması’nın ayakta kalması için gösterilen çabalar ise “Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi” adlı filmde ele alınıyor. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan film, Leipzig’de gala yapacak.

Festivalin dikkat çeken filmlerinden Hale Güzin Kızılarslan’ın yönettiği “Dönüş” 1915’deki Ermeni olaylarının ardından hayata tutunmaya çalışan Ermenileri konu alıyor. Gürcan Keltek’in yönetmenliğini yaptığı “Koloni” ise Kıbrıs tarihinin en karanlık sayfalarından birini oluşturan kayıplar ve toplu mezarlara ışık tutuyor.

Festival kapsamında 3 Kasım Perşembe akşamı düzenlenecek panelde ise Türkiye’deki belgesel film sektöründeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Açılış animasyon filmle

Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali, Pazartesi akşamı yönetmenliğini Claude Barras'ın yaptığı animasyon film “My Life as a Courgette” (Kabak Olarak Hayatım) ile açıldı. 6 Kasım’a kadar devam edecek festivalde 49 ülkeden 309 film gösteriliyor. Bunlardan 100’ünün dünya prömiyeri yapılacak. Festivalde bu yıl üç tema işleniyor. Bunlar, dinler arası diyalog, animasyon filmler ve sinema sektöründe kadınlar.

En prestijli belgesel film festivalleri arasında yer alan DOK Leipzig’de toplam 77 bin euro tutarında 21 ödül verilecek. Bu ödüller arasında en önemlisini ise en iyi belgesel filme verilecek olan “Altın Güvercin” oluşturuyor.

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DW/epd, JD/BK