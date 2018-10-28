Leicester City'nin sahibi taşıyan helikoper düştü!

Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri maçın oynandığı King Power Stadyumu'ndan ayrılırken, kulüp otoparkına düştü.

İngiltere Premier Ligi'nin 10'uncu haftasında Leicester City sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri maçın oynandığı King Power Stadyumu'ndan ayrılırken kulüp otoparkına düştü. Kaza sonrası büyük bir alev topu belirirken olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Srivaddhanaprabha'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik çemberine alınan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduğuna dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.

Başkent ekibi West Ham United'ın otobüsünün kazadan önce stattan ayrıldığı, bazı Leicester City futbolcularının ise kaza sırasında statta bulunduğu ifade edildi.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maça ilk onbirde başlamış ve 80. dakikada yerini Shinji Okazaki'ye bırakmıştı.