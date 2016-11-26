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Yaşam
Deutsche Welle

Lego'dan Çin atağı

Danimarka’nın dünyaca ünlü oyuncak devi Lego Çin'deki ilk fabrikasını açtı. Lego, Şangay’dan 100 kilometre mesafedeki Jiaxing’deki işletmede büyük oranda Asya pazarı için üretim yapılacağını açıkladı.

26 Kasım 2016 17:05

Lego’nun dünya çapında beşinci, Çin’de ise ilk olan işletmesinde üretilecek Lego taşlarının yüzde 70 ilâ 80’inin bölgede satışa çıkartılacağı duyuruldu. Danimarkalı bir ailenin sahip olduğu Lego firması Jiaxing’de yüzlerce milyon euroluk yatırım yaptığını, buradaki işletmede bin 200 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Lego’nun diğer fabrikaları Danimarka, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Meksika’da bulunuyor.

Çin'de de güven ve yüksek kalite

Lego’nin Ceo’su Jörgen Vig Knudstorp, Lego markasının vaat ettiği güven ve yüksek kaliteyi Çin pazarında da yakalamaya çalışacaklarını söyledi.

Lego aslında 1980’li yıllardan bu yana Çir pazarına girmişti. Firma dünya çapındaki ilk büyük satış merkezini Şanghay’daki Disneyland’da açtı. Firma Şanghay’da ayrıca Lego oyunlarıyla yakından ilgili, tematik bir eğlence parkı oluşturmak istiyor.

Sanatçı Ai Weiwei ile tartışma

Lego‘nun, Çinli sanatçı Ai Weiwei’a oyun taşlarından vermeyi reddetmesi de Çin'deki projesine Çinli yetkililerin ılımlı yaklaşmasına yol açmıştı. Firmadan geçen yıl yapılan açıklamada, „Lego, oyun taşlarının siyasi amaçlı kullanılmasına göz yumamaz" denilmişti. Ai Weiwei ise Danimarkalılara Çin'deki pazar şansını artırmak istedikleri eleştirisini yöneltmişti.

Lego bu yılın başında uzlaşı sinyali verdi ve oyun taşlarının hangi amaçla kullanılacağını bundan böyle sorgulamaktan vazgeçtiğini duyurdu.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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