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Yaşam

Lego, iki bin parçayı geçen yeni setini satışa sunmaya hazırlanıyor

Yeni Lego seti Minecraft teması taşıyor

21 Mayıs 2017 19:47

Lego, her geçen gün çıkardığı serilere bir yenisini daha ekledi ve Minecraft adlı gençlerin severek oynadığı oyun teması dahilinde çıkacak en büyük setini duyurdu.

Ontrava’da yer alan habere göre, son yıllarda bir hayli popüler olan Minecraft adlı oyun, gençler tarafından bir hayli seviliyordu. Lego’da bu ilgiyi görüp tam 2 bin 863 parçadan oluşan özel bir set çıkartacağını duyurdu.

Lego’nun bir önceki Minecraft temasıyla çıkardığı köy seti 1.600 parçadan oluşuyordu. Yeni çıkardığı “Mountain Cave” (Dağ Mağarası) adlı oyuncak grubu, Lego ve Minecraft hayranlarını sevindireceğe benziyor.

İç dekorasyonun ve detayların ön planda olduğu Lego setinde, her şey kullanıcının istediği yönde tasarlanabiliyor. Modüler yapısı nedeniyle kolayca baştan yapılabilen Lego seti, Minecraft’a bu açıdan benzemesiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca isteyenler, önceki Minecraft setiyle bu seti birleştirebiliyor.

İki bin sekiz yüzden fazla parçasıyla Minecraft seti, Lego’nun en büyüklerinden birini oluşturuyor. Lego’nun en büyük setini ise Star Wars Ölüm Yıldızı koleksiyonu oluşturuyor. Set dahilinde 4 binden fazla parça bulunuyor.

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