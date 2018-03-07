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Çevre

Lego, artık bitki bazlı materyal kullanacak

Lego yetkilileri, üç yıl önce sürdürülebilir materyallerden oyuncak üretimi yapmak için bir milyar dolarlık bütçe ve 100 kişilik ekip oluşturduklarını açıklamıştı

07 Mart 2018 20:56

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, bundan böyle oyuncak parçalarının yapımında bitki bazlı materyal kullanmaya başlayacağını açıkladı. 

Yeşilist'te yer alan habere göre, şeker kamışından üretilen biyoplastik parçalar bu sene içerisinde Lego setlerinin içerisinde yer almaya başlayacak. Şimdilik biyoplastik; Lego’nun ağaç, çalı ve yaprak gibi botanik parçalarında kullanılacak. Bu parçalar tüm Lego üretiminin yüzde birlik kısmını oluştursa da hiç yoktan iyidir. Firmanın asıl hedefi ise 2030 yılına kadar tüm blokları bitki bazlı biyoplastik malzemeler kullanarak üretmek.

Yaklaşık üç yıl önce Lego yetkilileri, sürdürülebilir materyallerden oyuncak üretimi yapmak için bir milyar dolarlık bütçe ve 100 kişilik ekip oluşturduklarını açıklamıştı. Şeker kamışından üretilen polietilenin petrol bazlı plastik polietilenden görüntü ve doku olarak bir farkı bulunmuyor. Petrol bazlı malzeme yerine bitki bazlı malzeme kullanmak ise oyuncak üretimi sırasında oluşan karbon salımını %70’e kadar düşürebiliyor.

 

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