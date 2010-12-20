Lefter vatanına döndü

T24 - Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi 85 yaşındaki Lefter Küçükandonyadis'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Doktorundan, 'Ona bebek gibi bakacağız' açıklaması geldi.



Geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakıma alınan Lefter'in şuurunun yerine gelmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü harekete geçmişti.



Asbaşkan Murat Özaydınlı ve Kulüp Müdürü Serkan Acar, Atina'ya giderek Lefter'i ziyaret etmişti; gerekli işlemlerin ve kontrollerin yapılmasının ardından Lefter ambulans uçakla akşam saatlerinde İstanbul’a getirildi. Efsane futbolcunun tedavisine İstanbul Memorial Hastanesi'nde devam edilecek.



Öte yandan, Lefter'in tedavisini üstlenecek doktordan kısa bir açıklama geldi:



"Kendisine Atina'da çok iyi bakılmış. Biz de, yaşı itibariyle kendisine bebek gibi bakacağız. Bir kırık vakası yok ama akciğerlerinde zatürre var. Yaşı itibariyle tedavi olsa bile bu takrar ortaya çıkabilir. Kalbinde de ödem oluşmuş durumda. Elimizden geleni yapacağız."





FENERBAHÇE ATİNA'DAYDI!



Lefter için, Fenerbahçe Kulübü Müdürü Serkan Acar ile Kulüp Asbaşkanı Murat Özaydınlı Atina'ya gitmişti. Yapılan görüşmeler ve doktorların konsültasyonu sonrasında, Lefter'in İstanbul'a getirilmesine karar verilmişti.



Acar ile Özaydınlı, Lefter'in şuurunun yerinde, sağlığının da iyi olduğunu belirtmiş ve efsane futbolcunun bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini kaydetmişlerdi.



Lefter'in sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Doktor Andonis Sideris de, ''Hastamızın durumu ağır. Yarın ne getirir bilemiyorum. Sayın Küçükandonyadis, solunum sorunlarıyla hastanemize getirildi. Ufak bir iyileşme kaydedilmiş olmasına rağmen, durumunun iyi olduğunu söyleyemem'' demişti.





AİLEDEN GALATASARAY'A DA TEŞEKKÜR



Öte yandan, Atina'da konuşan Küçükandonyadis ailesi, ''Bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş, Atina Pire Başkonsolosu Beyza Üntuna, Fenerbahçe Kulübü, hastanın bakıma alındığı Evangelismos Hastanesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Andonis Sideris, Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Bölümü eski başkanı İstanbullu Prof. Dr. Lefteris Ferekidis, İstanbullu Avukat Grigoris Athanasiadis, Galatasaray Kulübü genç takımında 1959 yılında forma giyen Kostas Hacopulos, tüm İstanbullu Fenerbahçeliler ile birlikte ilgilerini esirgemeyen Galatasaraylı futbolseverlere'' teşekkür etti.







