Leenane'in Güzellik Kraliçesi 10 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “LEENANE’in Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyunu, 10 yıl aradan sonra yeniden sahnelenecek.

Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur’un 1999 - 2008 yılları arasında Devlet Tiyatroları’nda oynadığı ve 2001 yılında Afife Ödülleri’nde 4 dalda ödül alan “Leenane’in Güzellik Kraliçesi”, aynı kadro ile Cüneyt Çalışkur anısına yeniden seyirciyle buluşacak. Oyun, 9 Mart’ta Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde, 14 Mart’ta İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 15 Mart’ta İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ve 16 Mart’ta İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

