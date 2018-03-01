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Kültür-Sanat

Leenane'in Güzellik Kraliçesi 10 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “LEENANE’in Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyunu, 10 yıl aradan sonra yeniden sahnelenecek

01 Mart 2018 15:04

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “LEENANE’in Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyunu, 10 yıl aradan sonra yeniden sahnelenecek.
Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur’un 1999  - 2008 yılları arasında Devlet Tiyatroları’nda oynadığı ve 2001 yılında Afife Ödülleri’nde 4 dalda ödül alan “Leenane’in Güzellik Kraliçesi”, aynı kadro ile Cüneyt Çalışkur anısına yeniden seyirciyle buluşacak. Oyun, 9 Mart’ta Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde, 14 Mart’ta İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 15 Mart’ta İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ve 16 Mart’ta İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
 

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